名嘴余莓莓因民視董座換人讓原本要開的新節目《新聞有意思》直接胎死腹中，上節目更被其他名嘴譏諷她失業了，要「求求民進黨讓她接不分區」。今（15）日她在臉書爆氣回嗆，澄清自己手上還有一個節目，也還有通告在跑，強調自己沒有失業。

余莓莓上民視政論節目《政經》時，大批民進黨求進步，螢幕上還斗大秀出黑白3字「哀民主」，對此資深媒體人林育卉為此在臉書幫她求民進黨賜職缺，直言她混不下去了，要民進黨讓她進不分區安全名單內。

余莓莓氣到反擊回嗆，別忘了她手上有綠色和平電台節目《莓莓新聞爆米香》，「無失業問題」，對林育卉說：「林女士此語未知是否與無人邀請其主持節目，以致心生忌妒有關？謹此誠懇建議林育卉女士，與其浪費心力攻訐醜化別人，何不拿這些時間好好充實內涵，加強民主素養，以免辱人而後自辱。」

她也解釋民視節目胎死腹中主因，「今年三月民視邀請本人開新節目，後因董事會改組以致計畫生變，本人自始至終完全是被動受邀，對於電視台的安排與決策本人亦一律尊重。」

(中時電子報)