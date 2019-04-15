酒駕案件層出不窮，其中約有3成是酒癮成癮者，聞到杯中物就擋不住誘惑，把嚴刑峻罰拋在腦後，還危害身體健康；南投縣衛生局與南投醫院等4家醫院合作「酒癮治療服務方案」，補助每位參與戒治者，每年最高4萬元醫療費用給醫院，減輕民眾負擔。

衛生局表示，喝酒會對身體健康造成危害，孕婦有酗酒習慣有較高機率生下畸型兒及智力障礙兒，顯示酒精對中樞神經傷害的影響；另有較高機率得腦中風、心血管、胰臟炎，食道癌、胃癌、肝癌、肝硬化等疾病；大量飲酒的高齡男性患失智症風險，高於一般人4.6倍。

酒癮戒治因酒精戒斷症狀，初期需配合醫療人員進行身心治療；完全戒除酒癮，需要長期的復健期，周遭親朋好友持續陪伴、支持、鼓勵，可以督促戒治者改變困境，達到完全戒除的目標。

衛生局與衛生福利部草屯療養院、台中榮民總醫院埔里分院、衛生福利部南投醫院、埔里基督教醫院等4家酒癮戒治醫院合作，若經醫師評估符合「酒癮治療服務方案」，衛生局將補助每位參與戒治者，每年最高4萬元的門診治療、住院治療、心理諮商治療等醫療費用給醫院，減輕戒癮者負擔。

(中時 )