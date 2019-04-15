彰化縣長王惠美（右2）今天上午北上新北市，在新北市長侯友宜（右3）陪同下體驗搭乘淡海輕軌。（譚宇哲攝）

新北市長侯友宜與彰化縣長王惠美至淡水國民運動中心，舉行交流會議。（譚宇哲攝）

彰化縣長王惠美致贈新北市長侯友宜公雞造型「友誼長存」盃座。（譚宇哲攝）

彰化縣政府正向中央爭取軌到建設經費，縣長王惠美今天上午北上新北市，在新北市長侯友宜陪同下體驗搭乘淡海輕軌，並舉行交流會，向新北輕軌經驗取經，王惠美表示，希望把淡水經驗帶回去彰化，讓彰化鄉親能跟淡水朋友一樣，有快捷便利的輕軌，把交通、觀光發展好。

新北市長侯友宜今天上午率領新北市府團隊到淡海輕軌紅樹林站，迎接彰化縣長王惠美及彰化縣府團隊，雙方從輕軌紅樹林站上車，沿途欣賞淡海輕軌周邊環境及幾米公共藝術作品及沿線風景，花了約15分鐘即抵達淡水行政中心站。

侯友宜、王惠美及雙方團隊下車後，由淡水區長巫宗仁現場導覽淡海新市鎮周邊建設環境，最後進入淡水國民運動中心進行交流會議，雙方針對財務評估、細部規畫、工程技術、土地開發等議題，進行意見交流，侯友宜更當場承諾，若彰化縣府未來在輕軌建設上有相關意見需求，也願意親率市府團隊南下彰化縣給予意見。

王惠美表示，此行來新北市學習淡海輕軌經驗，因為彰化縣未來在北彰、南彰各要推一個輕軌，而淡水跟彰化城市規模差不多，都是大概20萬人口的城市，也有大學、古蹟、老街，北台灣第一條輕軌就在淡水，所以今天帶著團隊取經，希望把淡水經驗帶回彰化，讓彰化鄉親能跟淡水朋友一樣有快捷便利的輕軌，把交通、觀光發展好。

侯友宜表示，非常歡迎王縣長到新北市參訪淡海輕軌，彰化縣很美，有好的農作物，也有好的環境，好山好水，可以用輕軌帶動產業、觀光旅遊，就像淡海輕軌施作過程中，除了交通運輸，也讓每年除有800萬的人來淡水參觀旅遊，也結合觀光跟運輸，甚至帶動未來的一些產業。

(中時 )