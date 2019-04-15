道路都完工了，為何不能通行？台中市水湳經貿園區公51西側、南側便道已完工4個多月，但卻遲未能通車，鄰近的福上巷、大河一巷、美滿社區數百戶居民抱怨「道路看得到，走不到！」市議員陳淑華15日會同建設局、交通局、地方里長到場勘查，面對地方心聲，建設局承諾將在5月底前完成驗收並做好標誌、標線等交通配套措施開放供民眾通行。

陳淑華指出，台中市府當年辦理水湳經貿園區中央公園公51開闢，廢除通行超過百年的福上巷及其它周邊巷道，引發居民抗議陳情，經介入協調後，4年前市府同意辦理公51西側、南側便道做為福上巷等的替代道路。

2018年選舉前、選後，市府多次會勘公51兩側便道相關通車的配套研議，公51並已於12月完成工程；但交通局迄今沒有進行相關交通配套規畫，陳淑華質疑市府延宕4個多月不作為，要求市府盡速完成相關程序，加緊做好交通配套規畫，在5月底前開放供民眾通行。

西屯區逢福里長張文平表示，民眾常到里辦公處關切市府進度，抱怨「完工那麼久，都還不開放通行？」市府效率有待提升。

陳淑華強調，公51兩側便道通車，對附近數百戶居民來說是非常重大的事，但地方大事，市府好像當成小事忽視，未在第一時間解決民眾需求。

市府指出，預計5月底前完成驗收，規畫完善交通配套措施開放供民眾通行。

(中時 )