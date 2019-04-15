武統學者李毅日前遭到行政院下令驅逐出境，但李後來自爆曾在2017年拜會民進黨，並協助傳話給國台辦，引發外界質疑民進黨態度不一。綠委表示民進黨對大陸學者都持開放態度，但不能確定當時李毅是否是武統倡議者，強調兩者時間差不同，並非一手打擊武統，一手又歡迎。

綠委郭國文說，民進黨在早期對兩岸來訪都採取對話態度，並沒有想到對方用套話方式，且目前也不確定當初李毅是否是武統倡議者，因為就他了解，李毅是最近才開始倡議武統。

郭國文說，民進黨對大陸學者的態度都是開放的，並不是一手打擊武統，一手又歡迎，畢竟兩者時間點有差異。

綠委何志偉上午受訪時說，若兩岸都不能互相了解，或甚至互相取得「一些情報」，並瞭解武統學者的決策風格、說話方式，如何讓國安系統或執政者決定？這絕對不是說一套作一套，交流的時候，說不定我們可以「說服這些武統學者，讓他們知道台灣民主的重要性」。

蘇口中恐怖分子 綠竟要李毅代傳話國台辦

(中時 )