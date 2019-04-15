大甲媽壓轎金。（主辦單位提供）

大甲媽北巡駐駕（媽祖光影展）系列活動至4月30日結束，信眾除了參拜媽祖，也必定會順道稜轎腳、拿壓轎金。主辦單位表示，壓轎金是媽祖繞境停轎時，放在神轎與板凳間的一疊金紙，民間傳說壓轎金可以保平安、小孩收驚、治病等，非常珍貴。住在會場附近的王姓婦人就跟主辦單位分享拿到壓轎金後所體驗到的神蹟，直呼有夠神。

王姓婦人表示，幾天前孩子因為晚上哭鬧不停，篤信媽祖的婆婆於是跟她說，帶孩子去住家旁的大甲媽北巡駐駕會場參拜媽祖，或許會有所改善。但因為自己沒有宗教信仰，對於婆婆的建議不以為意，沒想到，王姓婦人當天晚上就夢到媽祖指示，交待她務必帶孩子拜拜並且拿壓轎金，後來王姓婦人帶孩子前去參拜，並且按照工作人員建議，把壓轎金放在孩子的枕頭下，後來小孩晚上果然平靜下來，不再哭鬧不休。

相傳壓轎金除了可替小孩收驚，也可將壓轎金裝入紅包袋內，供奉在家中神桌上或家中清淨處，使用時，記得焚香或心中默念請大甲媽祖幫忙。若有急事求助，又無法即時到媽祖廟祈助時，可在家中點燃三炷清香，呼請大甲媽祖駕臨到家中，訴說祈求內容，焚燒轎金，有求必應。平常也可隨身攜帶或放車內、辦公桌上保佑一切順利平安。

大甲媽北巡駐駕（媽祖光影展）系列活動：

活動日期：即日起至4月30日。

活動地點：台北市南港區忠孝東路六段39號

交通資訊：搭乘板南線至後山埤站4號出口(步行2分鐘)。

活動諮詢：(02)2653-6850 FAX：(02)2653-6858。

(中時 )