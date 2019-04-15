集雷切創作、3D列印、創意機器人等自造創意作品的「2019新竹自造者嘉年華會」，將於27、28日清大校慶期間於台積館登場。（陳育賢攝）

集雷切創作、3D列印、創意機器人等自造創意作品的「2019新竹自造者嘉年華會」，將於27、28日清大校慶期間於台積館登場。（陳育賢攝）

集雷切創作、3D列印、創意機器人等自造創意作品的「2019新竹自造者嘉年華會」，將於27、28日清大校慶期間於台積館登場，活動除了自造者工坊、趣味互動競賽、互動藝術展覽以外，還有資深自造者參與論壇，要讓民眾感受創客們的創作熱情。

承辦單位「享印學堂」創辦人賴信吉表示，此次新竹自造者嘉年華活動，有體驗工作坊、講座及競賽活動，主題包含雷切創作、3D列印、手作及多寶格工作坊等。

活動並將以競賽的方式讓各個年齡層的Maker都能體驗機器人實作及團隊合作創作，同時於過程中培養邏輯思考能力，總計互動藝術品與創客攤位多達20多個，可讓參加者充分體驗創意實現的過程，享受動手做的觀樂氣氛。

今天記者會現場最引人注目的展品是邁雅設計（MYYARD）的桌上型智慧真空成型機FORMART，作者史承彥表示，它是協助手作達人製作模型、用於複製、小量生產的利器，只要捏一捏黏土靜置硬化，或用油土、木模、馬鈴薯雕刻出個人的創意，放上FORMART立刻會將創意複製成型。

這是從手作達人使用者需求端發想，不需要懂數位繪圖，無需操作3D列印機，也能做出模型，讓產品輕易地量產。

市府勞工處長黃錦源表示，新竹市創新產業加速中心以「自造者夢想基地」為核心，作為整合自造者運動的活動平台，2018年舉辦了「舊城好生活設計松」和「新竹X梅竹黑客松」兩場青年新創競賽活動，讓優秀的青年創客的創意、創造力和實踐力有相互激盪、競逐，獲得很大的迴響。

今年也持續積極連結中央資源陸續辦理自造者聚落培育活動和青年設計系列課程，藉由不同活動與課程的引導，培育跨域人才，提升職業能力。詳情可至官網瀏覽活動資訊，也可撥打1999市民服務專線或洽詢勞工處青年事務與勞工福利科。

(中時 )