「第一鮪」現蹤？東港漁業電台15日接獲琉球籍漁船「滿大豐2號」通報捕獲今年第一鮪，船長洪百鋐目前正火速趕回東港漁港，希望能拔得頭籌。第一鮪規定條件嚴格，滿號捕獲的是否真為第一鮪，東港區漁會已安排17日上午驗明正身。

滿大豐2號是15日上午6、7點左右，在北緯20度7分、東經122度58分的台灣東南方海域，捕獲一尾公黑鮪魚，初步目測重量約200公斤。滿號在11時左右通報東港漁業電台後，立即快馬加鞭返回東港漁港。

屏東縣2001年舉辦第1屆黑鮪魚文化觀光季，隔年開始第一鮪拍賣，已成為黑鮪魚季的重頭戲。第一鮪爭奪戰是船長們的面子和裡子之爭，一般黑鮪魚拍賣每公斤只有幾百元，第一鮪每公斤能拍賣到幾千元，大一點的1尾標出上百萬元不成問題，讓船長名利雙收。

為了公平起見，縣府及漁會制定一套規則，包括在台灣沿近海捕獲的北方黑鮪、重量達180公斤以上、起鉤時仍為活魚、漁船限設籍屏東縣或高雄市、捕獲時應立即通報漁業電台，並最先抵達東港漁港等，所有條件都符合才能稱為第一鮪。

滿大豐2號通報捕獲第一鮪後，預計16日傍晚5點後進港，東港區漁會已安排17日上午9點驗魚。滿號漁船為琉球籍，船長洪百鋐則為東港籍，現年38歲的他從事漁業僅7年多資歷，如果確認為第一鮪，將創下從漁時間最短即抓到第一鮪的紀錄。

(中時 )