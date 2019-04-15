台北市長柯文哲15日騎腳踏車隨大甲媽回鑾，沿途粉絲不斷。（黃國峰攝）

台北市長柯文哲15日騎腳踏車隨大甲媽回鑾，一位93歲的阿嬤說要看清楚柯文哲，柯 文哲特別走到她旁邊讓她看清楚。（黃國峰攝）

台北市長柯文哲騎腳踏車隨大甲媽回鑾，15日行經台中市烏日、大肚、龍井區。（黃國峰攝）

台北市長柯文哲15日騎著腳踏車跟隨大甲媽回鑾，進入台中市烏日、大肚、龍井區時拜訪了二家宮廟及一家診所，沿路也有不少民眾大喊選總統，他則不好意思的說，不要這樣，他也表示，凌晨1時就出發，實在太累了，雖然已經改騎腳踏了，但是仍然全身酸痛！

柯文哲15日上午騎經台中市烏日、大肚、龍井區時先後拜訪天和宮、福興宮，中間再穿插一間診所，途中不少柯P迷，搶著要合照，也有人跟他索取簽名，途中經過一家診所，門口拉起歡迎柯市長蒞臨大肚區，讓他停下車來，立刻造成轟動，不少人拉著她拍照，還進入診所內參觀，並在診所牆上簽下名字，並在各式柯P的書上簽名。

柯文哲對柯粉要求的拍照、簽名都來者不拒，在各式各樣的物品上簽名，常常柯文哲已經騎上腳踏車要出發了，要合照的民眾還是一個接一個，一個93歲的阿嬤想看他，隨行助理轉告柯文哲後，他立刻走到阿嬤旁邊，並且還脫下帽子說，要讓阿嬤看清楚。

(中時 )