肚子上的肉越多，大腦萎縮的風險也會增高？近期就有美國的研究指出，BMI指數、腰臀比例越胖的人，腦容量就越低，可能連罹患失智症的風險也越高。

BMI指數即是「身體質量指數」，數值超過30就屬於肥胖，而男女腰臀比超過0.9及0.85也屬中度肥胖。根據美國期刊《神經學》指出，英國羅浮堡大學的博士Mark Hamer表示，此次研究對象總共9652名，其平均年齡55歲，當中有19%的人被判定為肥胖。研究中測量了他們的臀腰比、BMI值和全身脂肪量，再使用核磁共振來確認大腦各個區位的白質和灰質面積。

而灰質是大部分腦神經細胞，負責感覺感知、肌肉控制以及自我決策。研究顯示，肥胖者的灰質腦容量較低，而且對大腦特定區域的萎縮也有影響。

Mark Hamer也提到，雖然研究發現肥胖與大腦的灰質部分有關聯，但目前尚未確定大腦結構會導致肥胖，又或者是肥胖才導致大腦的改變，需要有更多規律且長期的測量數據來確認這點。

(中時電子報)