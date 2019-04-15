台灣高檢署自去年起執行數波「安居緝毒」專案，有效壓制吸毒人數，但高檢署主任檢察官何明楨今強調，緝毒工作仍相當嚴峻，尤其安非他命持續上竄，去年安毒黑市價格1公斤約為80萬至100萬台幣，但今年初已暴增180萬至200萬，且數量持續增加，顯示毒販因利之所趨，挺而走險。

何明楨說，高檢署指揮檢警調憲、海巡、關務6大系統，執行數波「安居緝毒」專案，目前整體新生毒品人口確有呈下降趨勢，但目前危害性最高的毒品，仍為第二級毒品安非他命。

檢察官王捷拓進一步表示，施用安非他命後開車的「毒駕」問題，值得各界重視。

何明楨指出，安非他命是目前國內最嚴重的毒害，分析顯示目前有2成吸食三級毒品K他命的毒品人口，轉而吸食安非他命。另二級毒品大麻、第四級新興毒品部分，黑數仍高，行政院已撥預算將全面驗尿。

王捷拓說，目前毒品現況，包括安非他命持續上竄，應全面壓制，大麻黑數高，須加強檢驗人力及經驗，也要針對境外走私加強國際合作，另外原住民及外籍移工毒品問題有上昇趨勢，值得關注。

王捷拓說，目前國內一級毒品海洛因來源，仍以東南亞地區為主，但二、三級毒品來源，已由以前的大陸及香港，轉移至東南亞，因此應加強與國外合作。

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(中時 )