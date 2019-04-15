劉宜貞（左三）、蕭渝璇（左三）回到達德商工與學弟妹分享邁向成功的經驗，受到校長許維純（左二）與前母校社頭國中校長周昌憲（右二）等師長的熱情歡迎。（鐘武達攝）

學姐來了！達德商工為強化學生對技職教育的信心15日特別邀請就讀高雄餐旅大學的劉宜貞與準時尚設計師蕭渝璇2名校友回到母校分享邁向成功的心路歷程，因為年齡相近有共通語言，學弟妹們聽得很有感，更也見證「剪刀手狀元才」的名不虛傳。

達德商工校長許維純表示，技職教育「進可攻，退可守」，升學就業都暢通，只要選定方向努力，士農工商都可以有成就，劉宜貞與蕭渝璇都是見證人。

劉宜貞表示，從小就跟父母跑夜市賣章魚燒 ，沒能補習，也沒有時間玩，夜市人生讓她的學業成績很普通，社頭國中「5B」畢業，選擇就讀達德商工觀光科，才因接觸技職找到專業興趣並從實作中開始振作，高職3年名列前茅，去年畢業統測以高分進到高餐大國際觀光系，「人生由黑白變彩色」。

蕭渝璇說，為了學習美髮技術，4年前社頭國中以「5C」成績畢業選擇達德商工美容科並擔任選手，白天上課、晚上習藝，當別人在家玩電玩、聊天逛街，她則挑燈夜戰自我訓練，才能畢業即就業。許維純透露，渝璇才藝出眾，還贏得「剪刀手狀元才」封號，目前已是月入45K以上的實習師與準設計師，她不服輸的個性讓學弟妹很折服。

劉宜貞、蕭渝璇都是社頭國中的校友，應邀回達德商工分享心路歷程，社頭國中校長周昌憲也專程前來與達德的學生們一起聆聽兩人的演說，同時也肯定兩人在技職教育中獲得滿滿的收穫。

(中時 )