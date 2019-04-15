中天新聞 前進聖荷西 韓國瑜機上看「中天新聞」偷笑

高雄市長韓國瑜訪美行程馬不停蹄，原本以為搭機時是市長補眠的最好時機，不過韓國瑜14日搭機前往聖荷西時，被捕捉到他滑手機滑到偷笑的畫面，面對記者詢問，韓國瑜原本還不好意思承認，後來才發現，韓國瑜是在看自己前一天，在招商大會上清唱山歌的新聞片段，連夫人李佳芬都忍不住笑出酒窩。

韓國瑜訪美第三站前往聖荷西，美國內航空特別禮遇，還在機上廣播「歡迎韓市長」。雖然訪美行程滿檔，但隨行記者發現，韓國瑜在飛機上除了準備講稿，竟然沒有閉目養神，反倒興沖沖戴起耳機，看手機看得津津有味，連嘴角都揚起笑意，記者一問之下才知道，原來韓國瑜在補看自己前一天招商會議上大唱山歌的新聞片段。

韓國瑜前一天在招商大會上清唱山歌，由於歌詞難記，韓國瑜不但一句都沒有落掉，清亮的嗓音更獲得滿堂彩，不但僑胞讚賞，連李佳芬都自豪老公的好歌喉，不過被記者發現夫婦倆在飛機上一邊看影片一邊偷笑，還是忍不住羞紅了臉。

(中時電子報)