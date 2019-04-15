台北市長柯文哲出門進行「還願之旅」，跟隨大甲媽祖遶境，而前一晚因為活動吸引太多人潮，幕僚因此找不到民宿讓柯P休息，於是協商讓他住進彰化民間友人家中，提供住宿者家有三名子女，三人以猜拳方式決定誰借房間給柯P，最後是就讀大學二年級的女兒猜輸，於是柯P有了夜宿20歲少女房間的經驗，但他累到完全沒力氣感受少女房間的魅力！

台北市長繞境之旅，晚間有個夢幻的插曲，他在幕僚安排下夜宿20歲妙齡少女的房間，入住過程開了直播，只見柯P走進溫馨睡房，但太疲勞的他完全沒經歷感受少女的房間，渙散的眼中，只容得下能躺下休息的床，但他注意到房間主人的書櫃上，還放著高中時期的書籍，立刻開虧：「都大學了還不丟掉」。

柯P進入少女房間後，被幕僚問及是否睡過這麼溫馨的房間？他冷淡表示自己當過兵、猶如蟑螂「只要有地方休息就好」，幕僚笑稱不會讓市長白住，要他打工換宿，於是柯P接下任務，在房間主人拿來的一大疊白紙上簽名，他邊簽邊苦笑道：「你幫同學簽嗎？」，還有力氣開玩笑，讓網友看了笑翻，紛紛表示很願意讓柯P來家裡住宿，但也有人突破盲點，覺得：「會釣出柯黑說住這房『假掰』嗎？」。

(中時電子報)