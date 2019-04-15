為了簡化愛滋檢驗流程，縮短受檢民眾等候時間，疾管署今(15)日宣布在全國12家醫院合作設立「一站式愛滋匿名快速篩檢服務」，從篩檢到確診只要不到1小時即可完成，讓感染者可在當日確診並即時轉介門診、及早服藥治療，有效控制傳播風險。

截至今年3月，全台確診國人愛滋患者為3萬8439人，疾管署副署長羅一鈞指出，去年全台匿名篩檢4萬2837人，其中篩出愛滋陽性有610人，但有99人失聯。過去篩檢流程分段會讓個案在掛號就醫前不見了，主要是個案害怕隱私曝光。

「一站式服務」是要篩檢不「漏接」！財團法人台灣紅絲帶基金會秘書長林頂表示，過去愛滋匿名篩檢服務，從初篩陽性、預約就醫到檢驗確診往往需要2至3周，期間民眾心理忐忑不安，害怕面對結果，甚至不願意回診看報告。

林頂說，基金會每年初篩大約有7000多人、可篩出陽性者1％左右，過去最大痛苦是不能「一站式」作業，初篩後就要連結到醫療體系，否則沒有意義。

而「一站式服務」就是連接到醫療體系，個案可以得到支持力量，不會因要陪他就醫還會想一想而流失，如果一站式作就能確診，甚至當天連結到治療，個案流失的可能性降低，否則流失的個案還會再去感染別人的機率大。

義大醫院感染管制部長黃俊凱表示，疾管署推動「一站式服務」，在確認陽性結果後能立即進行個案通報，掌握防疫時效，符合當前國際趨勢，感染者可於當日轉介門診、及早服藥，能夠有效控制傳播風險。

目前愛滋篩檢流程分為4關，初步篩檢到確認約1周、確認篩檢再到相關檢查也要1周、後續的藥物治療約1周，等於從篩檢到服藥至少2到3周；「一站式服務」是20分鐘即可得初步篩檢結果，當天確認感染狀況，做到即時診斷。

全國除了台大、北榮、新竹馬偕、中榮、中山、成大、義大等12家醫院提供「一站式服務」外，還有47家匿名篩檢醫院採用最新「愛滋抗原／抗體複合型快速篩檢試劑」，提供民眾快速篩檢服務。

(中時 )