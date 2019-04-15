日商公司總經理退休的水里鄉民何信海，2002年以退休金打造「采荷莊」生態教育農場，入園不收費、但理想與現實差距太大，最後經營不下去。前年，他利用此美麗園區試養蜜蜂，結果因樹種多元、蜜源豐富，成功打進日月潭向山惠蓀咖啡專賣區，拓出一片天。
75歲的何信海曾任南投國中總務主任、服務大同公司17年。2002年以製造本田汽車與福特汽車排檔總成的日商公司總經理職退休後，拿出千萬元養老本開闢「采荷莊」莊園。
其理念在於營造本土生態園地，給遊客免費入園，另提供中小學戶外、生態教學的場域；他沒想要賺大錢，只希望盡分社會教育責任，園區收支靠區內小店販售在地農產，「只求平衡就好」！
但畢竟理想與現實落差太大，不收費的園區，反而常被當作是「公園」，設施迭遭破壞、花草植栽常被偷拔。幾年後撐不下去，想想年事已高，當老農夫半休息。
何信海的兒子，在上市公司健鼎科技擔任副總。何信海年輕時養過蜜蜂。看看園區內，楠木、欒樹、烏臼、荔枝、龍眼等什麼樹都有，且花期各異，於是重操舊業養蜂採蜜。由於蜜源多元豐富，各季蜂蜜風味各異，采荷莊天然純蜂蜜很快打出口碑。
「區內龍眼、荔枝等果樹已10多年沒在收成，無藥害疑慮！」何信海說，蜂群採的都是林木花蜜，安全純正；由於2瓶合計1400克才賣1600元，水里鄉農會、車埕真梅館、埔里生活料理餐廳、向山惠蓀咖啡都選定上架，很受歡迎。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。