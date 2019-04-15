何信海自己養蜂採蜜，「采荷莊天然純蜂蜜」價格合理，在日月潭向山惠蓀咖啡、水里農會等地上架，很受歡迎。（沈揮勝攝）

何信海的蜂蜜，滴滴純正。（沈揮勝攝）

日商公司總經理退休的水里鄉民何信海，2002年以退休金打造「采荷莊」生態教育農場，入園不收費、但理想與現實差距太大，最後經營不下去。前年，他利用此美麗園區試養蜜蜂，結果因樹種多元、蜜源豐富，成功打進日月潭向山惠蓀咖啡專賣區，拓出一片天。

75歲的何信海曾任南投國中總務主任、服務大同公司17年。2002年以製造本田汽車與福特汽車排檔總成的日商公司總經理職退休後，拿出千萬元養老本開闢「采荷莊」莊園。

采荷莊天然純蜂蜜14日採收，收集處理妥善，目前正要分裝。（沈揮勝攝）

人與蜂，取得信任。（沈揮勝攝）

其理念在於營造本土生態園地，給遊客免費入園，另提供中小學戶外、生態教學的場域；他沒想要賺大錢，只希望盡分社會教育責任，園區收支靠區內小店販售在地農產，「只求平衡就好」！

但畢竟理想與現實落差太大，不收費的園區，反而常被當作是「公園」，設施迭遭破壞、花草植栽常被偷拔。幾年後撐不下去，想想年事已高，當老農夫半休息。

何信海的兒子，在上市公司健鼎科技擔任副總。何信海年輕時養過蜜蜂。看看園區內，楠木、欒樹、烏臼、荔枝、龍眼等什麼樹都有，且花期各異，於是重操舊業養蜂採蜜。由於蜜源多元豐富，各季蜂蜜風味各異，采荷莊天然純蜂蜜很快打出口碑。

「區內龍眼、荔枝等果樹已10多年沒在收成，無藥害疑慮！」何信海說，蜂群採的都是林木花蜜，安全純正；由於2瓶合計1400克才賣1600元，水里鄉農會、車埕真梅館、埔里生活料理餐廳、向山惠蓀咖啡都選定上架，很受歡迎。

(中時 )