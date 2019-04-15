目前就讀於國立體育大學的棒球投手林暉盛，確定和美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊正式簽約，球團認為他具備高於大聯盟平均水準的快速直球和指叉球，期待在培養下邁向成功，而林暉盛今天已經出發前往美國，展開職業生涯。

能夠跟隨多位台灣棒球前輩腳步，前進美國棒球最高殿堂尋求發光發熱的機會，林暉盛感到相當興奮，他表示：「從高中開始，挑戰美國職棒就是我的目標，很高興終於能有這樣的機會。」

林暉盛在高一時就受到許多國外球隊關注，但在高三面臨低潮，直到大學再重新建立信心，林暉盛補充：「這段時間真的很謝謝國立體育大學龔榮堂總教練，以及所有教練團給我的指導與鼓勵，還有台灣啤酒對學校球隊的長期支持，當然更要謝謝一路栽培我的高苑工商余政憲董事長及李來發總教練。」

來自嘉義市的林暉盛於1998年10月9日出生，現在才20歲，身高188公分、右投又打，道奇隊環太平洋區球探部長狄波（Jon Deeble）指出：「球團從林暉盛高中時期就開始追踪他的表現，長期密切關注他的進步。林暉盛擁有良好的手臂，同時目前具備高於大聯盟平均水準的快速直球和指叉球。我們喜歡他的運動能力，相信在道奇的優秀球員養成系統之下，他將成為成功的投手。」

林暉盛抵達美國會立刻投入球隊於鳳凰城基地的春訓營，對於第一年球季，他表示多位學長給他建議，第一年不要給自己任何壓力，所以他計畫先以適應環境為主，一步一步朝著自己的目標前進。

(中時電子報)