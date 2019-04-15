彩虹玉米口感Q是通霄鎮的特色農產，近年鎮農會另推出具產銷履歷的越光米讓民眾吃得安心。（巫靜婷攝）

通霄鎮公所16日於慈后宮辦理108年度春季農特產品宣導活動，現場將發放約2000份農產宣傳品。（巫靜婷攝）

今年度春季農特產品宣導活動記者會，通霄土風舞協會帶來喜氣洋洋的舞蹈表演。（巫靜婷攝）

今年度春季農特產品宣導活動記者會，通霄土風舞協會帶來喜氣洋洋的舞蹈表演。（巫靜婷攝）

白沙屯媽祖16日回到通霄鎮，當天駐駕慈后宮，鎮公所為推廣在地農產，選在同日下午2點同地點舉辦今年度春季農特產品宣導活動，隔日再辦農特產品博覽會，藉由迎媽祖人潮帶動地方農產買氣，除發放約2000份農特產宣傳品，另準備2500份米食供香燈腳與民眾食用，安排精彩表演活動，鎮長陳漢志邀請鄉親迎媽祖、看表演、嘗美食。

陳漢志指出，通霄鎮是以農為主的鄉村型的鄉鎮，雖說稻米產量不高，但農產採多元化發展，包含蜂蜜、甘藷、西瓜等，其中又以「彩虹玉米」最廣為人知，公所為推展農產品銷售利基，逐漸將傳統農業轉型為精緻農業、高經濟農業或休閒農業，除打造福興南和休閒農業區及油桐花季，更希望藉由展銷活動增加產品能見度。

今年度春季農特產品宣導活動主題為「春季通霄見」，鎮公所15日舉辦記者會暖身，邀請通霄土風舞協會帶來喜氣洋洋的表演，宣布活動當日安排小農市集、魔術表演、音樂表演等節目十分豐富，其中千人米食宴更將農特產融入美食，讓民眾吃夠夠。

鎮農會總幹事徐學承表示，通霄種植彩虹玉米逾10年，技術已成熟，近年推廣種植食用米「越光米」，並導入產銷履歷，值得民眾帶回去吃看看；彩虹玉米口感Q，任何料理方式都美味，尤其用來煮雞酒再適合不過，玉米吸飽油脂，每口又香又飽滿。

鎮農會供銷部主任孫文聰指出，彩虹玉米產季落在5月底至6月初，去年農會以每公斤65元收購約18噸16公分以上、完整無缺籽的優質彩虹玉米做加工包裝，今年沒有與農民契作，將視庫存量適量收購，價錢應是不會有大幅度變動，農會販售3串為1包，每包60元；禮盒裝有5包，每盒300元。

(中時 )