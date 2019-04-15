由劉倩妏主演的台灣首部「器官捐贈移植協調師」職人劇《生死接線員》，預備接檔《我們與惡的距離》，5月4日起公視首播。女主角劉倩妏上週跟劇組到林口、基隆長庚醫院特映會，分享她拍攝前跟著正牌協調師與醫師顧問團隊到醫院見習3天，親眼目睹一位孝女捐肝救父的器官移植的感人手術過程。

劉倩妏在《生死接線員》中飾演菜鳥協調師。（公視）

劉倩妏描述手術過程「把一個赤裸裸的人腹部剖開，把病肝摘除，再把女兒一半的肝取下放進去父親身體」。也說「人體是很奇妙的，爸爸賦予女兒生命，女兒再把爸爸給的器官，回饋出來、救回爸爸」。劉倩妏說，「神奇的是那女兒跟我同年，而他爸爸竟然跟我爸爸同年」，冥冥中有一股力量推著自己往前，「我準備要做一齣有意義的電視劇」。也近距離看著已經泛黃的病肝「癌細胞在裡面蔓延到很深地方」，她說「雖有心理準備，但活生生地看到，腳有一點軟；但覺得我必須看這個東西」。

劉倩妏在《生死接線員》中飾演菜鳥協調師。（公視）

來自馬來西亞的劉倩妏加入台灣伊林娛樂，曾獲2017東京國際影展最具潛力新人，也入圍東京影展女主角，在《生死接線員》中飾演菜鳥協調師「溫雨讀」。

除了手術室，也跟著正牌協調師進會議室，看著第一線協調人員怎麼跟器官捐贈家屬溝通過程。劇中必須處理接踵而來的個案，劉倩妏說「其實見習後真的讓演員增加蠻多思考的空間，會讓人想去跟死神要點東西回來」。

公視全新醫療劇《生死接線員》林口長庚特映，女主角劉倩妏與談感動落淚，右為製作人楊中天。（公視）

《生死接線員》在長庚醫院特映獲得熱烈回響，整個300人的會議廳爆滿，還有數十人在走道上觀賞，許多醫護感動落淚。劉倩妏也有感地說「站在前線的醫護人員、社工師、年輕的準醫師們、所有辛苦的病患和家屬等等，這是屬於你們的故事！」

(中時 )