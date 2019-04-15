高雄市長韓國瑜的美國行行程滿檔，所到之處都受到熱烈歡迎，勸進選總統的聲量也越來越高，而這股韓流旋風跨越高屏溪、吹到國境之南，屏東縣議員唐玉琴15日便主動為韓發動連署，希望全黨團結一致、徵召最強候選人，重新拿回政權。

唐玉琴說，2020總統大選在即，國民黨內擁有最高人氣的韓國瑜卻遲遲未表態，讓不少韓粉著急，看著其他縣市紛紛號召民眾、填寫網路聯署書，但屏東縣黨部卻保持緘默，「乾脆自己來搞好了」。

唐玉琴強調，自己並非屏東縣議會黨團書記長，也不是黨代表召集人，但真的是看得很心急，現在路上拜訪，最常聽見支持者問「韓國瑜會不會代表國民黨競選總統」，更脫口而出「總統大選、非韓不投」的言論，讓她認為應該要主動回應民意。

解讀近來的韓式旋風，她直言，韓說得話至少大家聽得懂，而不是在意識型態裡打轉，以屏東鬧區為例，現在晚上7、8點就空蕩蕩，顯示人口流失嚴重，經濟更是悶了許久，「希望有人能帶領大家一起改變」。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝對此則低調表示，對於個人的支持對象黨部都沒有意見，目前最重要是盡快推出黨內最強的總統候選人，團結打贏這場選戰，而地方黨部現階段不適合主動連署支持特定對象，只能靜觀其變。

(中時 )