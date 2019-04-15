枸杞雖然經常入菜，但別忽略它還是有藥性，中醫師提醒，不要為了保養眼睛而每天大量吃枸杞。

枸杞性平、帶一點溫，大部分人都能吃，不過，台北醫學大學附設醫院傳統醫學科專任主治醫師林琬翎不建議體質太過熱性的人多吃枸杞。「有些人有很明顯的風熱體質，如果要吃枸杞，我還會再外加偏涼性的菊花、決明子」她表示，再怎麼溫和的中藥材，如果想要每天吃當保養，都應該要先請中醫師診斷，體質適合才能吃，該停就要停。

如果想喝枸杞茶保養眼睛，她建議可以抓一小把枸杞沖熱水飲用，一週喝3次即可。

中醫師就建議，枸杞茶一周可喝三次。(圖/pixabay)

中醫診所院長陳承吉則分享他的私房護眼茶。要養肝護眼，他不是只吃枸杞，還會加入其他藥材平衡，「可使用菊花、桑葉、薄荷各1錢，枸杞、麥冬各2錢，」他表示，以上藥材直接用600cc熱水沖泡10～15分鐘，可以回沖到沒有味道為止。

陳承吉說，這個方子不會太過寒涼或溫燥，很平和，是很好的護眼保養方，味道也甘甜；如果工作疲累，不妨再加一點參鬚補氣。

(中時電子報)