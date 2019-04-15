嘉義市KTV香格里拉大門口張貼內部整修告示。（廖素慧攝）

嘉義市老字號KTV香格里拉大門口貼出內部整修告示。（廖素慧攝）

廖素慧／嘉市報導

嘉義市友愛路老字號KTV香格里拉15日傳出歇業，疑似與警方持續天天「站崗」加強見警率有關，但業者蔡榮豐澄清說「沒有關係」，是因為租約到期，整修內部，暫停營業，期待以新面貌重新開幕。

嘉義市友愛路、興達路口一帶有合家歡、香格里拉、歌神等3家知名KTV，鼎盛時期香豔火辣的傳播妹在各家KTV趕場，鶯鶯燕燕群飛起舞，被稱為「春風一條街」。

近年來屢有不肖份子在KTV打架滋事，上月在一家KTV前又發生因喝酒走錯包廂，兩派人馬互看不順眼打群架，被拍影片PO上社群網站，警方快打部隊出動壓制，逮捕涉案男子，依社秩法查辦。

因各地發生數起街頭鬥毆滋事，行政院長蘇貞昌怒嗆再有滋事，警察局長下台，據了解，嘉義市警察局連續1個多月，專案執勤、假期擴大臨檢、平常日晚上8點至凌晨2點幾乎天天在各家KTV附近安排崗哨執勤，提高見警率以遏阻滋事劣風。

15日香格里拉KTV突然傳出歇業，盛傳與警方密集「站崗」加強臨檢、巡邏勤務有關，業者不堪其擾，或是為暫避風頭。

蔡榮豐說，香格里拉KTV約有20年了，因租約到期、歌曲版權等事宜有待商談，而暫停營業，整修內部，重新裝潢，與警方執勤沒有關係，該店向來配合警方維護良好社會秩序。

(中時 )