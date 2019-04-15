新竹市的美國姊妹市「庫柏蒂諾市」交換學生訪問團30人，14日至竹市進行為期8天的深度體驗學習之旅，在地25個寄宿家庭及學校都做好準備熱情款待來訪師生，市府希望透過國際交流，將不一樣的文化引進校園，提升學子的國際視野。

教育處長李芳齡表示，新竹市於1998年與美國加州庫柏蒂諾市締結為姊妹市後，自2004年進行交換學生互訪活動至今已邁入第15年，每年4月竹市以地主身分接待庫柏蒂諾市學生，同年10月換竹市學生出訪庫柏蒂諾市，透過彼此交流活動拓展孩子不一樣的生活體驗，接受文化刺激，並促進兩市互相學習及永續不斷的良好關係。

李芳齡指出，新竹市是座歷史悠久的科技城市，相信在竹市所有工作同仁及接待學校和家庭的細心安排下，一定給對方1段難忘的回憶，同時表達感激庫柏蒂諾市細心照顧去年參訪的學生。

期待雙方未來除了積極進行各項文化交流之外，也誠摯盼望未來能持續深化兩市的相互了解，將兩市雙邊關係提升至1個新的境界。

去年曾到美國接受款待的富禮國中學生高宇威表示，他迫不及待想帶們到自己家附近各個熟悉好玩、好風景的地方去走走，一起品嘗台灣的美食和名勝古蹟，也希望他們能在新竹留下美好的回憶。

內湖國中蔡惟凡說，很期待能見到交換學生，幫助他們認識台灣的文化、飲食等，因為是第1次接待外國學生感覺有點緊張，不過還是會熱情的向他們介紹台灣、新竹及自己的學校，希望大家可以在這次的活動中一起留下美好的回憶。

教育處表示，此交流活動行程安排精實，除了首日抵台後稍作休息調整時差外，即安排拜訪新竹市政府，隨即參訪城隍廟、護城河、東門城等新竹市區古蹟，體驗竹市傳統的貢丸製作與小吃。

之後將接續至富禮國中、虎林國中、園區實驗中學、關埔國小、香山高中、竹光國中等校進行參訪，體驗竹市玻璃技藝、射箭、布袋戲、柔道、跆拳道等課程。此外，還會與竹市接待學生入班一同上課，實際體驗台灣的教育環境。

竹市接待團隊還將安排參訪團參觀故宮博物院、101摩天大樓、士林夜市，體驗台灣大都會之萬種風情，並於19日晚間辦理歡送晚宴。

(中時 )