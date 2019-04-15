先鋒陣頭是全台唯一人力扛抬的蜈蚣陣，相當特別。（莊曜聰攝）

東竹圍李府千歲的八美圖睽違30多年後再度復出。（莊曜聰攝）

神轎出巡，信眾爭相躦轎腳祈福。（莊曜聰攝）

列入台南市定民俗的學甲慈濟宮「上白礁謁祖」遶境祭典今天正式登場，上白礁是學甲人的重要慶典，每年農曆3月11日在將軍溪畔遙祭福建白礁慈濟祖宮，象徵飲水思源、薪火相傳，今年是保生大帝1041歲神誕，眾神轎及藝陣隊伍一早就齊聚慈濟宮前等待出發，以人力扛抬的蜈蚣陣及睽違30年重現的八美圖都很有看頭。

學甲慈濟宮奉祀的保生二大帝神像有800多年歷史，358年神像跟隨鄭成功軍隊迎請來台，在學甲頭前寮將軍溪畔登陸，因此慈濟宮有台灣保生大帝開基祖廟之稱，每年「上白礁」遙祭福建白礁慈濟祖宮，另外4年一次的大遶境稱為「學甲香」，也是台南濱海5大香科之一。

上白礁最聞名的先鋒陣頭來自後社角集和宮的蜈蚣陣，這是全台唯一仍以人力肩扛的蜈蚣陣，在上面的小童體重都有一定限制，由156人分2班輪流扛抬行走，與鄰近佳里、麻豆蜈蚣陣都是以拉車方式不同，小童裝扮華麗，相當有看頭。

蜈蚣陣是由長塊木板連接而成，左右可靈活移動，上面放置座椅，從36到108座不等，行走時就像有蜈蚣出現，百足爬行，所以民間也稱「百足真人陣」。集和宮蜈蚣陣雖僅有36節規模，但卻是全台僅存以人力肩扛的蜈蚣陣，比裝輪推動的耗力許多，一走就是一整天，相當辛苦。

今年也有不少藝陣在消失多年後重新復出，包括學甲中草坔中隆宮「紡車輪」、東竹圍「八美圖」、內角太安宮「封神榜」、後社聖和宮「郭子儀大戰烏鳳仙」、學甲慈濟宮的漢聲軒北管、採茶舞陣、國樂團，學甲慈濟宮董事長王文宗說，希望藉由傳承慶典文化，重組藝陣，也凝聚在地向心力。

(中時 )