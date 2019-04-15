人在江湖身不由已，如何順心平安走下去，就要找到好的貴人幫助你，風水專家詹惟中老師就統計出5個生肖貴人，快找出身旁這五個生肖，就是你人生的貴人。
🐑羊──金錢方面貴人，流年順暢，發大財數鈔票：
生肖屬羊的朋友流年順暢，財運亨通，左右逢源，財富運極佳。
🐰兔──事業、學業方面貴人：
事業不順時，宜找身邊屬兔的親友，必能在事業方面有所提升。 工作上皆是左右逢源、迎刃而解。
🐍蛇──家屬、朋友的好選擇，不辭辛勞的協助大家：
若遠行、簽約等行程上，與有與屬蛇的親友接觸，必能帶給你更多的成就。把握與蛇的互動相處，運勢上得以有提升的空間。
🐶狗──人脈好，左右逢源、格局提升：
這段期間左右逢源、人脈佳，在任何場合都能有貴人相助。身旁若有屬狗的親友，皆能成為好的貴人；本身屬狗的朋友則能得到格局的提升。
🐮牛──智慧貴人，三言兩語幫你解決問題：
屬智慧的家族貴人，亦能一語道破親朋好友各式疑難雜症。這段期間，屬牛的朋友適合調解衝突或是為人化解煩惱。
(中時電子報)
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