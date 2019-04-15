造橋國小學童以精湛客語口說藝術表演，引出12場講座內容。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府舉辦「貓裏作家講堂」活動，透過出版作品邀集作家，與民眾暢聊故鄉風光與在地真情故事，傳承客家文化，讓地方文學向下扎根，首場講座將於19日在頭屋鄉獅潭社區活動中心登場，與在地居民共享文學美好。

「貓裏作家講堂」將於4月19日至7月27日推出12場次的文學講座，邀請資深作家王幼華、龔萬灶、何來美及去年「苗栗縣文學集」新書出版徵選作家，包括傅銀樵、丁威仁、陳忠本、王碧雲、黃碧清、鄧榮坤、梁純綉、張燕輝、林錫霞等，共12人擔任講師將巡迴縣內11鄉鎮。

15日貓裏作家講堂活動起跑，由聯合大學客家學院長林本炫及教授劉煥雲以客語說四句及揣令子（猜謎語）贈書活動揭開序幕，造橋國小學童也以生動的客語口說藝術表演，引出12場講座內容提要，博得滿堂喝采。

縣府教育處長徐永鴻指出，講座活動將深入社區與縣內國立高中及國中小學，透過作家們對人文歷史、自然景觀、風土民情等深刻描述，讓更多人了解貓裏生活風貌，傳承客語與閩語、原住民族語等多元文學創作，進而發掘更多動人的在地故事。

苗栗縣長徐耀昌表示，作家用溫馨的文筆寫下動人文章，透過講座分享閱讀與寫作經驗，盼能啟蒙更多文學新芽，發揚客家文化、風俗民情及在地人文外，更傳承閱讀與文藝創作。

(中時 )