《紙風車幻想曲》裡的經典段落〈神奇黑光棒〉，在黑暗中揮舞又自由變化隊形的黑光棒，總讓大人小孩看得目不轉睛。（紙風車文教基金會提供）

《紙風車幻想曲》裡的經典段落〈唐吉訶德大戰風車〉，描述一名英勇的騎士唐吉軻德，他以助人為志業，深具啟發性。（紙風車文教基金會提供）

偏鄉觀眾看戲大不易，紙風車文教基金會自2006年起，帶著招牌劇目《紙風車幻想曲》，走遍台灣大小鄉鎮演出，完成319鄉鎮，再接力368鄉鎮，截至目前為止，已有近150萬人次因這部作品，而有難得的戲劇體驗，368鄉鎮計畫現也進入倒數88場。走過山巔水湄的團隊，決定從草地演回劇院，將這部歷經台灣風土人情滋養的作品，於劇院重現，帶給觀眾不一樣的感動。

計畫發起人之一、紙風車文教基金會執行長李永豐表示，最初始於一個天真浪漫的想法，多年來，靠著大夥兒之力逐步完成，他表示，戶外演出最大挑戰，在於如何留住觀眾，「剛開始時，我發現一件事，觀眾在戶外看戲，大多是流動的，只要戲不好看，觀眾就流失了，為了吸引觀眾目光，我們納入很多元素，像是招牌人物唐吉軻德、巫頂，黑光、舞蹈、彩帶、雙頭龍、各地的地方故事、黑熊傳說等，做了很多設計。」

《紙風車幻想曲》演出至今總計677場，共有1,463,490位觀眾欣賞過這部作品，特別的是，每到一地演出，團隊會將當地的歷史、人文故事融入作品，讓大人小孩更加了解自己生長的地方。

這回在劇院演出，集結了〈唐吉軻德奇幻冒險〉、〈身體練習曲〉、〈後山天使〉、〈歡樂春節〉、〈小口袋〉、〈八歲，一個人去旅行〉、〈神奇黑光棒〉等段落。

其中〈八歲，一個人去旅行〉是來自導演吳念真的童年故事，吳念真親自擔任旁白配音，訴說故事裡他的化身、小男孩「阿欽」眼中所見的台灣4、50年代風土民情。

紙風車文教基金會副執行長張敏宜表示，13年來，每一場演出都是獨一無二的呈現，「這回在劇院演出，可說是集結獲得台灣土地滋養與能量的版本。」她幽默表示，團隊特別計算〈八歲，一個人去旅行〉裡阿欽的行腳里程數，「已經可以繞行地球11圈，這趟旅程我們不會停止，還要繼續走，繼續和台灣的人文風景交流下去。」

演出將於5月31日至6月2日在台北國家戲劇院、6月28日到29日在台中國家歌劇院、7月12日至13日在高雄市文化中心至德堂登場。

(中時 )