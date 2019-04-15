台中花博自開幕以來好評不斷，目前累積入園人數已達693萬，預計這周突破700萬大關，台中市長盧秀燕昨更透露將有「大獎」要送給第700萬名遊客；市府副秘書長陳如昌15日公布，這份大獎就是iPhone X，希望與遊客分享花博人數再創新高的喜悅；他表示，花博即將於4月24日閉幕，歡迎民眾把握最後展期造訪園區，更有機會把大獎帶回家。

盧秀燕上任後，市府自今年1月1日起開放市民憑身分證、新住民憑居留證、全球12歲以下兒童憑各國護照享免費入園，更邀請白嘉莉代言行銷、再加上日本知名攝影師蜷川實花於后里園區主展館「花舞館」開設個展，持續創造話題與風潮成功吸引遊客，入園人數預計這周突破700萬人。

新北市長侯友宜昨日到訪外埔園區後更寫下「六都首長大滿貫」參訪紀錄，台中市長盧秀燕並透露將有「大獎」要送給第700萬名遊客，今日副秘書長陳如昌公布這份大獎就是iPhone X，希望與民眾分享人數突破700萬大關的喜悅。

陳副秘書長指出，台中花博集結各個領域頂尖專業人士，還有眾多在地企業響應，園區內擁有包括世界地表最大機械花「聆聽花開的聲音」、全球首座回收紙裝置藝術館「森隆活虎館」、台灣首座採用農業副產品稻稈做為牆壁填充層的永續建築「四口之家」、運用全台最大556吋電視牆呈現植物生命旅程的「友達微美館」、全台最大竹建築「竹跡館」，以及長240公尺、薄度僅0.2公分的鐵雕剪紙藝術等多項全球唯一或是全台之最的特色建築與創作，展現台灣軟硬體實力，花博將於4月24日閉幕，歡迎大家把握機會，欣賞這場精采的國際盛會。

(中時 )