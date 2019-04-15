瓊恩雪諾騎上飛龍。（HBO／Helen Sloan提供）

瓊恩雪諾（右）與妹妹艾莉雅重逢。（HBO／Helen Sloan提供）

瓊恩雪諾（右）看到弟弟布蘭上前親吻他。（HBO／Helen Sloan提供）

《冰與火之歌：權力遊戲》最終季於台灣時間15日上午9點開播，由於全球同步播映，各地粉絲追劇時間不同，方式也大相逕庭。美國紐約是晚間9點播劇，Understudy酒吧特地辦首映晚會，大批粉絲戴著角色面具邊cosplay邊看。英國在凌晨2點首播，旅遊網站Culture Trip調查推估，約有310萬名英國人會因通宵追劇而決定隔天請病假。

死忠粉絲不難發現，第一集的人物動線安排充分呼應首季。男主角瓊恩雪諾終於說服龍后一起北上對抗異鬼大軍，一行人浩蕩回到臨冬城，自首季分開後，終於與妹妹艾莉雅重逢，兄妹擁抱感動不少觀眾。龍后的首相小惡魔提利昂也跟著北上，與分開多年、有名無實的妻子珊莎同框。背叛姊姊瑟曦，決定對抗異鬼的弒君者詹姆蘭尼斯特也到了臨冬城，見到當年被自己推下高樓導致終身殘廢的布蘭，彼此對望表情耐人尋味。

除了人物互動，精彩的權位爭奪是《冰與火》一大看點。在山姆的告知下，瓊恩雪諾得知身世，父母是龍后哥哥雷加坦格利安和養父奈德史塔克的妹妹萊安娜，意即他是坦格利安家族合法傳人。同樣為史塔克家族的養子、鐵群島的席恩，趁機把被俘虜的姊姊救出來，決定回到臨冬城幫助史塔克家族一起對抗異鬼。散布各條線的人物重新聚首，暗示愛恨糾葛更加複雜。

(中時 )