雲門2藝術總監鄭宗龍新作《毛月亮》，將於台中國家歌劇院登場。（陳淑芬攝）

雲門舞集藝術總監林懷民即將在2020年退休，由雲門2藝術總監鄭宗龍接任，鄭宗龍的新作《毛月亮》將於台中國家歌劇院登場，透過巨大的LED面板及鏡面地板營造出科技掌控權威、恐懼與舞者產生強烈震撼對比。鄭宗龍15日表示，希望舞作能展現人、自然及科技間的平衡。

《毛月亮》由國家表演藝術中心3館共製節目，繼高雄衛武營、台北國家戲劇院演出後， 27日及28日將在台中國家歌劇院演出2場，為首演製作畫下句點。

台中國家歌劇院副總監李忠俊15日在記者會分享觀賞心得表示，舞者身體的堆疊及律動展現出柔軟及生命力，加上舞台上所使用的3個巨大的LED螢幕，展現驚人震撼、無法抵擋的氣勢，不只是一個發亮體，也是一個反射鏡面，視覺畫面非常驚人。

鄭宗龍說，近幾年生活變化很大，人們罹患了「手機癌」，無意識地滑手機癮，他過去的舞作很少使用道具，創作《毛月亮》時就思考要在舞台擺出巨大的手機，經過多方探索嘗試，最後在舞台以3個巨大LED呈現，還加裝了鏡面，照映舞者、對應虛與實。

「做任何想做及作夢的事！」鄭宗龍表示，他受台中國家歌劇院邀請參與3館共製的舞作《毛月亮》，擁有創作寬廣空間，他還遠赴冰島，親自邀請搖滾天團為《毛月亮》譜寫舞作音樂、影像由獲得世界劇場設計大獎的王奕盛操刀、服裝設計與陳劭彥合作。

舞作透過LED營造影像震撼，鄭宗龍表示，其中以「6米巨大人像」緩緩而降，要展現像天神、擁有支配力量的權威，讓人崇敬。但是，最後，人像被塗白成為石膏樣貌，帶出不安與恐懼的氛圍。他說：「月暈而風，這個風可能是氛圍的改變，科技與人的關係產生了改變」。

(中時 )