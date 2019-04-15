天氣變暖，有腳臭困擾的人，出門在外雙腳完全不敢稍微離開鞋子，就怕異味飄出，不禮貌又不衛生。台大醫院皮膚部主治醫師蔡呈芳表示，腳臭的因素不外乎「密閉、多汗、細菌、溫度」，只要把其中一項因素改變，就可以改善腳臭。

腳臭的原因，大多都是因為腳部多汗、長時間密閉在鞋襪裡，或香港腳和灰指甲等細菌感染所造成的。在透氣不良的情況下，腳就成為滋生細菌的溫床，細菌會分解皮膚的角質層，釋出異味！最有效解決方法，就是直接改變細菌的生態。使用有殺菌成份的足粉或以活菌以菌制菌的脫臭劑，也都會有效果。

腳臭的因素不外乎「密閉、多汗、細菌、溫度」，只要改變其中一項因素，便能改善腳臭。(圖/pixabay)

4原則除腳臭

1.洗腳

一整天被鞋襪層層包裹的腳，又和著汗水，容易滋生細菌。國泰醫院皮膚科兼任醫師全鳴鐸建議，回家第一件事就是洗腳。洗腳時要徹底清洗腳縫，洗完後也要完全擦乾，因為潮溼也會引起香港腳。

2.換鞋

盡量不要每天穿同一雙鞋，同一雙鞋會因為前一天的汗水還未全乾，有可能引起香港腳或腳臭。

3.透氣

讓腳透透氣，是防止腳臭的好方法。如公司允許，可以放一雙拖鞋在辦公室，如果不能，趁上廁所時，脫一下鞋，讓腳透透氣。

4.純棉襪

原則上多選擇純棉的襪子。但如果工作不許可，可以多帶一雙絲襪在中午休息時間換穿。

(中時電子報)