打火兄弟客串「產婆」順利接生。左為陳平、中為陳安，右為小隊長陳梓和。圖中非新聞中的女嬰。（縣消防局提供）

金門縣消防局長楊肅凱肯定同仁平日訓練有素，出任務過程處置得宜。（李金生攝）

小寶寶匆匆來報到，金門打火兄弟客串「產婆」順利接生，媽媽和小女嬰都健康平安，完成一趟充滿新生喜悅的任務。擔任消防員15年以來，第1次碰到這種特別狀況的隊員陳平開心表示：「聽到小嬰兒嘹亮的哭聲，真的讓人好感動！」

金湖消防分隊昨天深夜21時50分許，接獲這起孕婦急產救護通報，馬上由小隊長陳梓和帶領隊員陳平、蔡杰克及替代役陳安出勤，救護車駛抵孕婦住處後，火速將急產救護的生產包、急救包、攜帶型氧氣瓶等器材放上擔架床推入屋內。

聽到20歲蔡姓孕婦焦急說著，「胎兒頭部已露出來了！」救護團隊當機立斷展開急產接生流程，小隊長陳梓和及隊員陳平不斷安撫孕婦情緒，放輕鬆並配合呼吸用力，終於順利讓女嬰平安誕生。

打火兄弟不慌不忙，先檢查孕婦及新生兒生命徵象，以及新生兒是否臍帶繞頸，同時也使用臍帶夾夾住臍帶兩端，並用治療巾為嬰兒擦拭及用保溫鋁箔包覆，另以吸痰球將嬰兒口、鼻黏液吸出，暢通呼吸道和刺激腳底、臀部後，胎兒也立即發出哭聲。

救護車隨即開往金門醫院，由醫護人員接手後續各項檢查和照護工作，確認母女均安，大家才鬆了一口氣，對自己臨時客串「產婆」順利接生，都十分開心。

其中，擔任消防員1年的蔡杰克，是第1次出勤孕婦急產勤務，他說自己剛開始有些緊張，但看到母嬰均安，終於放下心中大石頭，平日訓練養成，可以派上用場，真的非常高興。

隊員陳平也說，這是他消防員生涯15年來第1次「接生」，雖然孕婦從陣痛到女嬰平安誕生只有短短幾分鐘，但卻會是一輩子都難忘的事，尤其是女嬰嘹亮的哭聲，讓他回憶起女兒出生的情景，內心有種難以言喻的幸福感。

縣消防局長楊肅凱表示，該局外勤同仁皆有EMT-2(中級救護技術員)證照，其中陳平更是EMT-P(高級救護技術員)，由於平時同仁訓練精實，現場接生處置時才能立即反應，且過程處置得宜，專業表現深獲孕婦和家屬肯定和感謝。

(中時 )