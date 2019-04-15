台北市公有市場改建一波三折，台北第一果菜市場及魚市場改建案16日進行第二次環評審查，會中將討論環評委員曾提及的車輛交通動線、鼠類防治及廢棄物處理等7項議題。北市府市場處強調，已針對環評委員的建議補充資料修正，有信心能夠通過。

第一果菜市場及魚類批發市場使用已逾40年，北市府斥資144億分階段改建，預計先興建魚市場中繼，再讓魚市場搬進去，原有魚市場便可拆除，作為果菜市場中繼，待果菜攤販搬入中繼後，就會正式興建主體市場。

3月環評時，環評主席張添晉與其餘8位環評委員提出7項意見，包括能源效率提升與CO2減量應提出明確規畫、綠建築認證層級宜再檢討、生態部分有關鼠類防治及景觀植栽部分應更明確，以及車輛管理及動線等，要求市場處一個月內補充彙整後再送環評審查。

由於環評審查通過與否將影響工程期程，市場處表示，上次環評委員的建議，相關單位都有補充資料修正，有信心能夠通過。

另外，魚市場中繼改建案日前傳出原訂今年初完成攤販搬遷，卻延至今年底，讓攤販相當憂心。對此，市場處則說，改建工程是以「整體規畫、一次改建、分段施工」的方式進行，若一個環節卡住，將影響後續工程，但整體改建預計2026年12月底完工，均依規畫期程順利推動。

市場處強調，魚市場今年11月預計搬遷至華中橋堤外時，主要搬遷主體為拍賣場，零批場尚無需遷移，目前已經與魚商業者、蔬菜、青果業者舉辦過20多次說明會，後續仍將持續與漁產、農產公司及相關業者開會溝通，確認商家需求。

(中時 )