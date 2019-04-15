國1楠梓水泥車側翻 駕駛幸運逃劫 17:402019/04/15 旺報 林瑞益 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國道1號北向360.4公里（楠梓路段）15日中午發生預拌水泥車側翻的交通事故。所幸，車上的朱姓駕駛沒有生命危險。（林瑞益翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號北向360.4公里（楠梓路段）15日12時25分發生預拌水泥車翻覆交通事故，國道警察表示，這部車子疑似車輛機械故障，傳動軸斷裂，導致車禍。所幸，車上的朱姓駕駛沒有生命危險。 警消獲報後到場處理，發現這輛預拌水泥車側翻，占用外側車道及路肩，駕駛送健仁醫院診療，無生命危險。 國道警察於中午12時57分排除此事故，全線恢復通車；朱男經呼氣檢測，酒精濃度值為0。 (旺報 ) #駕駛 #生命 #國道 #水泥車 #危險 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國列37家中企、學校入「未經核實」危險清單 12:092019/04/11 美商務部將37家陸企和學校列危險清單 12:202019/04/11 怕致癌 菜跟肉哪個放隔夜更危險？ 17:332019/04/11 與大陸為敵 台走向危險深淵 04:092019/04/12 37家陸企學校 美列入危險清單 04:102019/04/12 人生下半場到警局當志工！太平警分局譜銀髮傳奇 16:072019/04/12 打破邊界－人人具備科學素養 04:092019/04/13 住宅地層下陷 300戶心驚驚 04:092019/04/13 用一首歌 喚起失智者美好回憶 01:182019/04/13 北市建國南路車禍 1駕駛無呼吸心跳 09:382019/04/15 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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