國道1號北向360.4公里（楠梓路段）15日12時25分發生預拌水泥車翻覆交通事故，國道警察表示，這部車子疑似車輛機械故障，傳動軸斷裂，導致車禍。所幸，車上的朱姓駕駛沒有生命危險。

警消獲報後到場處理，發現這輛預拌水泥車側翻，占用外側車道及路肩，駕駛送健仁醫院診療，無生命危險。

國道警察於中午12時57分排除此事故，全線恢復通車；朱男經呼氣檢測，酒精濃度值為0。

(旺報 )