嘉義縣政府今年新購110部移動式抽水機，首批共6部移動式抽水機15日到貨，嘉義縣長翁章梁、水利處長林谷樺等人參與檢測。（張亦惠攝）

新購抽水機最大的特色是採用工業用引擎，可連續24小時以上運轉，110台抽水機將在7月前全部交機，成為防洪生力軍。（張亦惠攝）

去年823水災重創嘉義地區，嘉義縣政府通盤檢討後，今年新購110台移動式抽水機，首批共6部移動式抽水機15日到貨，嘉義縣長翁章梁、水利處長林谷樺等人親自參與檢測，110部抽水機預計在7月前全數到貨，成為嘉義縣防洪的生力軍。

去年嘉義縣因瞬間強降雨，造成多處低漥地區淹水災情，當時就有民眾反應抽水機抽沒幾個小時就不動了，抽水狀況不穩定，林谷樺表示，舊式抽水機運轉每8小時就需停機檢查，再繼續運轉避免損壞，新購抽水機每秒可抽水0.3公噸、可連續運轉24小時以上。

林谷樺指出，目前有嘉義縣共有126台可正常運作移動式抽水機，新購110台於今年1月30日簽約採購，每台造價125萬元，分5批到貨，4月底前交機37台，總計163台，可滿足各鄉鎮市公所回報的所需數量148台，後續逐步汰換老舊機種，7月前110台全數到位。

為確保移動式抽水機性能，除基本檢驗及試驗作業外，特別增加引擎連續負載試驗及輸出動力曲線驗證測試，以確保抽水機可長時間運轉。

嘉義縣長翁章梁表示，新購的移動式抽水機可24小時以上連續運轉，協助低漥地區抽排雨水，每部抽水機並裝載GPS衛星定位系統，可即時偵測抽水機操作狀態，依實際需求靈活調度，增加防災防洪效能，人民生命財產安全更有保障。

(中時 )