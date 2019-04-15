對日本人而言可是時髦又食尚的城市，神戶是日本最早對外通商港口之一，兼融在地且國際化的各種設計產品與特色美食，都讓旅人難以忘懷。不出國沒關係，誠品生活文創平台expo首度與神戶市府攜手合作，自4/25至5/13於誠品生活南西打造「＆Kobe異邦時髦．神戶」特展，匯集了神戶市4大主題最經典的人氣美食和工藝設計品，包括一年熱銷10萬個的超人氣神戶半熟蛋糕。

神戶「＆Kobe」特展｜FELISSIMO 500色鉛筆。（誠品提供）

今年母親節的選擇，可以不一樣。首次日本空運來台「西洋菓子處芙楷」的「神戶半熟蛋糕」，使用生鮮雞蛋和北海道新鮮牛乳製成綿密濃郁的半熟內餡，在不同的溫度下可嚐到不同的口感風味，一年熱銷10萬個，即日起可至誠品生活南西expo SELECT搶先預購；非常獨特的ku「和紙線香」將天然香料融入和紙，只要剝下和紙上一瓣一瓣的樹葉，燃燒後即散發獨特香氣。

誠品生活expo｜神戶「＆Kobe」特展｜ku「和紙線香」。（誠品提供）

另外還有文具迷憧憬的神級FELISSIMO 500色鉛筆，每支筆身印有獨一無二的名字，全球台日同步開放限時預購；日本清酒迷必去的「神戶酒心館」以傳承近300年釀酒工藝釀造「福壽純米吟釀」，使用日本高品質精米發酵而成，擁有熟杏般的香氣和稻米的清爽口感，被指定為諾貝爾獎晚宴佐餐美酒。

「＆Kobe異邦時髦．神戶」特展現場還有多款工藝製品，「STUDIO KIICHI」堅持選用日本國內知名皮革產地－兵庫縣龍野市出產的日本牛皮，4/27(六)日本皮革職人親自示範鞣製技術，DIY創作獨一無二的萬用包，不妨為媽媽、太太或女友親手做一個。除了皮革工坊，喜歡插畫的朋友也可參加「似顏繪」徽章體驗活動！

神戶「＆Kobe」特展｜似顏繪徽章體驗。（誠品提供）

喜歡設計與創意的你，千萬別錯過自4/25至5/13於誠品生活南西4F Event Space的「＆Kobe異邦時髦．神戶」特展，看看日本和台灣的創意呈現各具巧思。誠品生活文創平台expo持續推廣台日創意交流，2017年與日本RYUBO琉貿百貨合作，推出「HAISAI OKINAWA！愛上沖繩理由」展。

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(中時電子報)