以白米佈施弱勢聞名的台中東區南天宮關帝廟，4/14(日)遶境第二天早上於08:30從塗城國小側門出發，第二天第四站抵達太平：太平運動場。提供民眾鑽黃金九龍神轎祈求平安，由志工現場發放錢母祝福大家發大財。現場白米佈施發放給弱勢家庭。李麗華議員服務處贊助膳食、接待、動員人力；太平區公所、太平各里長動員人力以及守望相助隊。太平北天宮贊助獅鼓隊跟神轎、太平聖武宮贊助大鼓隊跟官將首、太平南天明聖宮贊助神轎團跟音響、太平玉皇宮贊助膳食。

第五站於下午15：00回到台中東區南天宮經循古禮舉行獻敬禮儀，回駕、安座等主要典禮。以及回駕表演：大型鼓陣、金龍隊、獅鼓隊、神將團、哨角隊、黃金九龍神轎抬轎表演。並煮100斤湯圓供現場民眾享用、意謂功德圓滿。二天一夜依遶境路線進行白米發放設有五個站，各站設有蓋章，走完全程蓋滿五個章，於第二天回程到南天宮憑章領取紀念品一份。感謝各企業、團體，以及現場民眾熱情參與，期望未來能繼續參與，佈施功德。

(中時電子報)