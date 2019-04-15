立委徐志榮等提案修正《勞工退休金條例》，擬刪除勞退新制資遣費上限6個月規定，全案今（15）日已送交黨團協商。勞團認為，勞退新制上路迄今已逾12年，極可能已有勞工被解雇，第13、14年的年資卻因此未被計算到，對於在公司工作長達12年以上的勞工遭資遣，雇主本應給予更多補償，對刪除資遣費上限「樂觀其成」。

據勞動部統計，截至今年1月底，投保勞保人數約1037萬人，投保新制者即有680萬人，未來只要在同一事業單位工作滿12年，即受資遣費上限6個月影響。勞動部表示，因勞退新制的退休金跟著年資走，雇主認為每個月已提撥6％工資到勞工個人帳戶，資遣費應保留6個月上限規定。

但台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，資遣費的設計在防止雇主惡意解雇，若一個勞工連續工作12年，被因為公司業務緊縮、倒閉或勞工無法勝任工作等法定事由解雇，應該在資遣費上給予更多保護，雇主給予更多補償於情於理都是應該的，對於立委修法「樂觀其成」。

桃園市產業總工會秘書長葉瑾瑜亦指出，勞退新制最為人詬病的地方，在於無論退休金或資遣費計算都比舊制少一半，勞退新制2005年上路迄今逾12年，等於被資遣勞工再往上的第13、14年年資就會完全沒計算到，故支持廢除資遣費上限規定。

葉瑾瑜指出，當初勞退新制推出，很多勞工不清楚其計算方式便選了新制，桃園地區近來有許多大量解雇案件，包括去年宏達電，以及今年的華映、潤泰全球等，這些公司大量解僱，便很有可能有員工年資超過12年，但最後領到的資遣費卻較舊制少了一半。

(中時 )