來自韓國的裴允智(右)與朴起完(左)在拍合照時還學宋慧喬玩起姊弟戀。（謝瓊雲攝）

來台已經三年的蒙古女生阿爾坦(右)念的是工管，她與同樣來自蒙古的次倫蒙赫，飾演新郎、新娘。（謝瓊雲攝）

就讀電機工程研究所的瑟吉(左)與服科所的甘渠(右)在蒙古就已結婚，來台留學再拍一次結婚照覺得很有趣。（謝瓊雲攝）

來自日本的仲西里菜(左)與滕原茉香(右)是攝影師爭相追逐的對象之一。（謝瓊雲攝）

來自越南的鄧麗佩，面容姣好、身材修長，卻因個子太高差點就找不到合身的越南國服可以穿。（謝瓊雲攝）

建國科技大學舉行「校園暨國際學生傳統服飾之美攝影比賽」，來自亞洲各國學生穿著傳統服裝，有人還盛裝隆重秀出傳統婚禮服飾，表演夫妻恩愛動作，吸引許多攝影高手們爭相搶拍。

建國科大與彰化縣攝影學會合辦的攝影比賽，共有100多名

學會成員及攝影愛好者參加；30多名來自日、韓、蒙古、越南、印尼和緬甸等國家到建國科大求學的留學生擔綱模特兒，難得能在異國展現自家本國服飾最美的一面，個個都精心打扮登場。

來自越南、國際企管系四年級的楊翠瓊、楊氏幸，已在企業實習，專程報名趕回學校參與盛會；蒙古美人滿都海則說，來台學企管，，卻更喜愛台灣的流行時尚，因此課餘主動報名參加學校的親善服務團學習貴賓接待、美姿美儀，還到美容系修課學、走秀，參加美容系學生畢業成果展動態表演，這次能有專業攝影師到學校來拍照，展現這些年學習最美的成果，讓她高興得好多天都睡不著覺。

來自韓國的裴允智與朴起完，煞有其事學起韓劇《男朋友》、《太陽的後裔》中女神宋慧喬談姊弟戀；蒙古女生阿爾坦念和次倫蒙赫，則復刻蒙古大婚的新郎、新娘。從蒙古一起來台求學的夫妻檔瑟吉、甘渠，在鏡頭面前擺姿勢不忘曬恩愛，羨煞不少女性攝影師。穿著日式浴衣的三位櫻花妹花妹藤原茉央、仲西里菜、石垣梨里香更是全場男性攝影師鏡頭瘋狂追逐的焦點。

建國科大董事長吳聯星、校長江金山校長、學務長甯慧如和院長王紀瑞都到場為擔綱模特兒的學生們打氣。

江金山說，學校辦學一項非常重視外籍學生的休閒生活與異國文化交流，加上校園長期綠美化有成，環境美侖美奐又有滿滿負離子，藉此次校園攝影賽事，讓攝影好手們的鏡頭，紀錄下美麗校園，與全國民眾分享。

(中時 )