又發生為拍網美照不幸墜樓意外。美國一名22歲甜美女大生畢業在即，半夜大膽和朋友爬上學校老舊的塔樓進行成人式，最終為了拍出更美的風景照，竟不慎從約4層樓高處直接墜落，經急救後宣告不治，令人遺憾的是，女大生數周後就要畢業，展開新人生。

美國著名私校福坦莫大學14日驚傳畢業生為進行成人式，爬高樓拍照墜樓死亡意外。

據《紐約郵報》（New York Post）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名女大生名叫夢芙瑞絲（Sydney Paige Monfries），是紐約私立菁英學校福坦莫大學（Fordham University）新聞系大四學生，下個月就要畢業、展開社會新鮮人生活，為了慶祝畢業，14日凌晨3點左右和朋友爬上校園內相當老舊的基廷禮堂鐘樓（Keating Hall clock tower），據悉夢芙瑞絲為了拍出更美的風景照，最終不慎從約12公尺（約4層樓）高處摔落2樓，後腦杓當場破裂。

醫護人員約在3點17分左右抵達現場，不過夢芙瑞絲當時幾乎已量不到脈搏。救難隊員表示，他們試圖用擔架、走樓梯的方式將夢芙瑞絲移到地面，不過鐘樓建築年代久遠，通道太窄，擔架無法通行，最終改以救生吊籃將夢芙瑞絲送到1樓，運送過程中還有1名醫護人員一邊為她施行心肺復甦術（CPR）。夢芙瑞絲隨後被送到附近醫院搶救，但仍傷重不治。

報導指出，該校學生盛傳一個成人儀式，就是在畢業前夕爬上鐘樓摸鐘，並從窗戶外拍下照片，據一位名叫戴維的學生透露，夢芙瑞絲是和一群朋友一起去的，他的朋友也在其中，他們希望在畢業前到鐘樓上拍些照片，享受美好時光。目前不清楚夢芙瑞絲爬上鐘樓時是否有喝酒。

夢芙瑞絲是該校新聞系學生，主修數位科技及新媒體，根據她個人臉書資訊，大學期間至少從事3份實習工作，包括電視台、行銷公司、雜誌，最近一次則是在時尚雜誌InStyle擔任圖片企劃實習，她的頁面貼有許多和朋友的開心合照，消息傳出後，朋友紛紛在臉書、Instagram上留言，讚揚夢芙瑞絲善良、聰慧又美麗，感謝她是一個這麼棒的朋友。

學校周日下午向學生發布夢芙瑞絲的死訊，並表示仍將授予夢芙瑞絲學士學位。

校方表示，基廷禮堂鐘樓自2013年起就已禁止對外開放，平時大門都是上鎖的，目前還在調查為何學生能夠進入，不過學生透露，當清潔人員打掃時，鐘樓就沒有上鎖。另外據加拿大《星島日報》報導，學生盛傳福坦莫大學必做的3件事，包括騎公羊雕像、走地下隧道，以及爬上鐘樓。

(中時電子報)