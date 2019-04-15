又發生為拍網美照不幸墜樓意外。美國一名22歲甜美女大生畢業在即，半夜大膽和朋友爬上學校老舊的塔樓進行成人式，最終為了拍出更美的風景照，竟不慎從約4層樓高處直接墜落，經急救後宣告不治，令人遺憾的是，女大生數周後就要畢業，展開新人生。

美國著名私校福坦莫大學14日驚傳畢業生為進行成人式，爬高樓拍照墜樓死亡意外。

據《紐約郵報》（New York Post）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名女大生名叫夢芙瑞絲（Sydney Paige Monfries），是紐約私立菁英學校福坦莫大學（Fordham University）新聞系大四學生，下個月就要畢業、展開社會新鮮人生活，為了慶祝畢業，14日凌晨3點左右和朋友爬上校園內相當老舊的基廷禮堂鐘樓（Keating Hall clock tower），據悉夢芙瑞絲為了拍出更美的風景照，最終不慎從約12公尺（約4層樓）高處摔落2樓，後腦杓當場破裂。

醫護人員約在3點17分左右抵達現場，不過夢芙瑞絲當時幾乎已量不到脈搏。救難隊員表示，他們試圖用擔架、走樓梯的方式將夢芙瑞絲移到地面，不過鐘樓建築年代久遠，通道太窄，擔架無法通行，最終改以救生吊籃將夢芙瑞絲送到1樓，運送過程中還有1名醫護人員一邊為她施行心肺復甦術（CPR）。夢芙瑞絲隨後被送到附近醫院搶救，但仍傷重不治。

報導指出，該校學生盛傳一個成人儀式，就是在畢業前夕爬上鐘樓摸鐘，並從窗戶外拍下照片，據一位名叫戴維的學生透露，夢芙瑞絲是和一群朋友一起去的，他的朋友也在其中，他們希望在畢業前到鐘樓上拍些照片，享受美好時光。目前不清楚夢芙瑞絲爬上鐘樓時是否有喝酒。

夢芙瑞絲是該校新聞系學生，主修數位科技及新媒體，根據她個人臉書資訊，大學期間至少從事3份實習工作，包括電視台、行銷公司、雜誌，最近一次則是在時尚雜誌InStyle擔任圖片企劃實習，她的頁面貼有許多和朋友的開心合照，消息傳出後，朋友紛紛在臉書、Instagram上留言，讚揚夢芙瑞絲善良、聰慧又美麗，感謝她是一個這麼棒的朋友。

學校周日下午向學生發布夢芙瑞絲的死訊，並表示仍將授予夢芙瑞絲學士學位。

校方表示，基廷禮堂鐘樓自2013年起就已禁止對外開放，平時大門都是上鎖的，目前還在調查為何學生能夠進入，不過學生透露，當清潔人員打掃時，鐘樓就沒有上鎖。另外據加拿大《星島日報》報導，學生盛傳福坦莫大學必做的3件事，包括騎公羊雕像、走地下隧道，以及爬上鐘樓。

文章來源：Sydney Paige Monfries identified as Fordham University student who fell from bell tower
文章來源：Student, 22, who tripped and fell 40ft to her death from Fordham University's clock tower at 3am after she 'wanted a better view of NYC for Instagram', will receive a posthumous degree, says college

(中時電子報)

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