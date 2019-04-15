以白米佈施弱勢聞名的台中東區南天宮關帝廟，4/13(六)第一天早上08:30從台中東區南天宮經循古禮舉行獻敬禮儀，分別有祈安、上轎、起駕、 祝壽、回駕、安座等主要典禮後…出發，號召逾2000人隨行、服務、佈施。除了隆重氣勢的開場表演：大型鼓陣、金龍隊、獅鼓隊、神將團、哨角隊、黃金九龍神轎抬轎表演。將出動挺立於台中南天宮後殿的黃金九龍神轎，連二日的遶境期間，移師戶外，讓更多信眾欣賞風采、頂禮膜拜、供民眾鑽黃金九龍神轎祈求平安，並發放錢母祝福大家發大財。二天一夜依遶境路線進行白米發放設有五個站，各站設有蓋章，走完全程蓋滿五個章，於第二天回程到南天宮憑章領取紀念品一份。

第三站於下午15：30左右抵達大里：塗城國小側門林碧秀議員服務處（台中市大里區向學一路78-1號）進行白米佈施發放給弱勢家庭，以及提供民眾鑽黃金九龍神轎祈求平安。林碧秀議員熱情贊助備有舞台表演、場地供停車、晚上過夜於游泳池洗澡、並協調塗城國小禮堂供過工作人員與民眾過夜。另外，贊助免費提供現場民眾美食同樂饗宴蚵仔麵線、大麵羹、綠豆湯、仙草冰、礦泉水；阿賢師炒米粉、炒麵、油飯、鹹菜鴨湯，以及各知名商家熱情贊助免費提供王原祥里長手工現做麻糬、美方芋仔冰、華興芋仔冰、小順豐義式美食、明典髮藝愛心義剪、豐墅建設公司提供點心、台中直轄市當鋪商業同業公會理事長賴秀霞與瑞山青果行陳義文贊助燒酒雞與膳食、大里與霧峰區贊助米車…提供現場民眾隨時補給。

(中時電子報)