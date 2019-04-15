挑選洗面乳時，選擇具有超強洗淨力、深層清潔的效果，能洗得更乾淨徹底。洗完臉有緊繃感，能洗去臉上的油光，才算是徹底清潔，真的是這樣嗎？

食藥署曾提醒，實際上洗完臉有緊繃感，可能是肌膚已產生「過度清潔」的狀況，輕者肌膚的含水量降低或是皮膚的角質層受損，嚴重者可能造成皮膚紅腫、發癢、脫皮，甚至產生紅疹、斑塊等現象。

台大醫學院皮膚科臨床教授吳英俊指出，能確實清洗皮膚汙垢，而且洗完10∼15分鐘之後，皮膚摸起來和平常一樣光滑，不會過度乾澀，才是好的清潔用品。

先看膚質 再配合洗臉方法

美妝保養品真心守護者張麗卿老師曾在康健表示，多數人為了深層清潔，不斷地購買強力清潔起泡的洗面乳，但實際情況可能是，皮膚愈來愈糟、毛孔愈來愈大。

其實，皮膚會自行掙脫皮屑（即老廢了的角質層）、汗水與毛孔竄出的氧化酸敗油脂。但不同的肌膚特性，往往與這些代謝物有著不同程度的糾葛。以下將不同膚質特性作分類說明：

●第一類：皮膚正常、皮屑也不堆積、毛孔皮脂混合物排出狀況良好

這類肌膚，就算處在青壯年齡層，仍能夠「單用溫水配合毛巾」洗臉，肌膚即能維持良好狀況。

●第二類：皮膚偏薄、皮屑連結的油脂（所謂的細胞間脂質）不足而易掉落、毛孔出油量少

這類肌膚，連用溫水去洗都嫌過當而顯乾燥緊繃。這樣肌膚偏向乾敏，用「稍低於體溫的清水」來洗臉才是對的。洗面乳的使用偶爾為之，單次清潔用量也宜減到幾乎不起泡的用量即可。

●第三類：皮膚中偏油、毛孔皮脂出油量多、也會有毛孔阻塞的情況

這樣的皮膚沒有適當的「清潔品並輔以溫水」洗臉的話，不只皮屑無法順利掉落，肌膚也會顯得粗糙乾燥黯沈，毛孔阻塞也會日益嚴重。

偏油且易阻塞毛孔的肌膚，最佳的清潔法是增加清潔次數，減少單次洗面乳的用量。這樣才能兼顧肌膚不因多次清潔而乾燥、毛孔不固化阻塞。

●第四類：皮膚不油，但毛孔卻非常容易堆積皮脂代謝物而阻塞、毛孔粗大、易長粉刺青春痘

這樣的皮膚用了洗面乳加溫水洗臉，都無法達到合宜的肌膚淨化效果，還得有更積極的清潔辦法來解決毛孔的問題，像是含「果酸、水楊酸等溶解角質的洗面乳」、含有抗菌成分的洗面乳等。

簡單且勤快的臉部濕敷，幫助毛孔油性污垢軟化，暢通毛孔促進代謝效率，也是必要的配套。

洗臉時間也要選對。(圖/pixabay)

洗臉也要選對時間

吳英俊表示，皮膚和人一樣，有睡覺時間，如果在皮膚代謝率低的時間洗臉，送上來的營養來不及供應，造成缺氧性燃燒，形成乳酸，會傷害角質層。

應該在皮膚代謝率最強時清洗，如運動後、一天工作結束後。清晨的洗臉並不如傍晚的重要，清晨洗臉的目的只是清除前一晚所產生的油脂、汗水、眼屎。

(中時電子報)