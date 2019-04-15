花蓮身障人口比率高居全國第一，有鑑於此，縣政府107年公益彩券盈餘分配身心障礙者福利計畫高達3.4億元，佔公彩盈餘各項用途63.85％，設法維穩身心障礙者權益。

縣府社會處長張逸華15日指出，花蓮縣至107年底身心障礙人口數計2萬6449人，占全縣人口比率8.06％，人口比率也高居全國第一，因而成了公彩盈餘各項用途重點扶助對象。

縣府運用公彩盈餘輔導花蓮縣幸福協會辦理身障者家庭托顧服務，現設有4個托顧家庭；並支持門諾基金會、一粒麥子基金會、花蓮縣智障福利協進會辦理5處身障者日托站及樂活補給站；另委由台灣基督教門諾會及玉榮分院辦理6處身障者社區居住。

張逸華說，家庭照顧者是身障者最重要的支持，為降低家庭照顧者負荷，提高身心障礙者家庭生活品質，縣府運用公彩盈餘補助縣內9個民間社團及社區發展協會，提供家庭關懷訪視服務並辦理照顧者支持、訓練及研習服務。

「身心障礙者社會參與一直是縣府極為重視的面向。」張逸華說，除了運用公彩盈餘辦理身心障礙權益宣導及社會教育活動外，縣府經常性補助身障團體辦理自強活動及各種休閒活動；另，為提升身障者行的自由，縣府補助辦理身障者持愛心乘車卡，讓身障者出門不再困擾。

由於外界對公益彩券盈餘去處始終存疑，張逸華今天說個明白，強調有5％挹注全民健保準備金，45％補助國民年金，50％則提供地方政府辦理社福服務，謹慎運用公彩盈餘辦理社會救助、老人、身心障礙者、兒少、婦女、家暴防治等各項福利服務，希望民眾也能繼續「買彩券、做公益、積功德」。

(中時 )