日本加購100架F-35戰機

除了美國之外，日本擁有世上最大的F-15機隊。這款強有力的雙引擎戰機結合了高速、強大的雷達，高載油量與武器裝載量，在巡邏日本列島周圍廣闊的海域上發揮了關鍵作用。

《國家利益》（The National Interest）網指出，隨著日本與北京和平壤緊張升高，航空自衛隊正尋求將較老舊的F-15回售美國，用來支付採購超過100架F-35隱形戰機所需的經費。

日本初期採購的少數F-15戰機是出自麥克唐納-道格拉斯（McDonnell-Douglas）的聖路易（St. Louis）廠，但F-15J和雙座的F-15DJ教練機是唯二在美國外生產的F-15。1970年代中，日本獲得授權，安排讓三菱重工業（Mitsubishi Heavy Industries）自製F-15C空優戰機，還有F100渦輪風扇發動機。

而日本自製的F-15J與F-15C大同小異，由於美國不願轉移某些關鍵技術，因此F-15J擁有日本設計的數據鏈，J/APR-4雷達預警接收機與J/ALQ-8電子對抗系統等。

如今日本約有155架F-15J與45架F-15DJ，不時忙著攔截俄羅斯與中國大陸軍機。以2018年為例，日本航空自衛隊升空900次，平均起來大約1天將近3次，以攔截中俄戰機。

(中時電子報)