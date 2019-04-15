台化芳香烴3廠氣爆引發民眾恐慌，相關單位持續究責。（張朝欣翻攝）

經濟部工業局針對台塑六輕本月7日氣爆案，15日在麥寮鄉舉辦「大型石化廠區公共安全管理聯合督導」，立委蘇治芬強調此次氣爆是「人禍」引起，應請地檢署等司法單位介入調查，才能確實究責與確保後續求償。

台塑六輕廠區台化芳香烴3廠7日氣爆事件，各界究責聲不斷，15日經濟部工業局邀台塑企業、台化公司、學者專家在麥寮鄉雲林離島式基礎工業區服務中心開會討論，由工業局長呂正華、立委蘇治芬等人共同主持。

蘇治芬強調這次氣爆不是天災而是人禍，是誰要負責需調查出來，不是由六輕自主性管理，發生意外把火澆熄就覺得對社會沒有問題沒有責任，一定要究責，雲林地檢署應要啟動調查，因為這牽涉到工安問題，要負法律上的責任。

台化指出，此次意外主要是芳香烴3廠的液化石油氣管線因孔蝕造成外洩，並於周界蓄積才會引發氣爆，將重新檢討管線洩漏異常的處理程序，針對危險性流體洩漏時立即降載停車，並增加防止擴大的必要措施。

另已委託工研院協助根因分析並判斷損壞機制，重新審訂檢測計畫及採取相對應的非破壞檢測技術。並在1個月內完成管線總體檢，包括現有管線全面目視檢查；委託外界專業檢測機構全面檢查，再交由第3方公正機構安全認證。

麥寮鄉民代表吳明宜、麥豐村長吳子瑋等人認為，除了究責避免意外再發生、賠償房舍農漁災損，最重要的是建立地方聯防機置，讓麥寮鄉民在意外發生第一時間接獲通報、進行疏散。最後工業局長呂正華整理各方意見，持續督導台塑企業確實改善。

(中時 )