◎韓國瑜抵聖荷西獲頒榮譽市民前議長：下次以總統身分來

高雄市長韓國瑜抵達聖荷西，晚間在聖塔克拉拉市的中餐廳「狀元樓」參加北加州中國大專校友會聯合會舉辦的晚宴，聖塔克拉拉郡前議長David Cortese也出席，頒發榮譽市民給韓國瑜，據了解，是該郡首次頒贈榮譽市民給華人；Cortese頒發郡鑰給韓國瑜，還說下次等韓以中華民國總統身分再來時，可以拿這把鑰匙造訪聖塔克拉拉郡任何地方，一席話講到華僑們心坎裡，全場歡聲雷動。

◎助非洲國家應對中國債務 安倍政府提升日本影響力

日本共同社援引外務省官員的話報導，日本政府基本決定今後多年向非洲國家派遣金融專家，幫助積欠中國債務的非洲國家應對債務問題。共同社還說，日本計畫今年8月在橫濱召開的非洲開發會議上正式提出這一計畫。

◎刪資遣費上限6個月？ 立法院今送黨團協商

中壯年失業人口越來越多，立法院社福及衛環委員會今（15）日審查「勞工退休金條例部分條文修正草案」，有關立委徐志榮等人提案刪除勞退新制資遣費上限6個月規定，考量原勞退新制設計與退休金連動，雇主每個月已幫勞工提撥6%在勞工個人帳戶，拿掉上限6個月限制，須衡平勞資雙方看法，委員會決議送交黨團協商。

◎債務還清拿金鐘獎 KID悄悄進成功嶺當兵去

35歲的林柏昇（KID）當兵去了！他今（15日）一早在臉書發文，透露已赴台中成功嶺入伍服役，「當你們看到這個訊息 我已經悄悄的進成功嶺準備完成我人生的另一個階段任務了！」許多粉絲這才發現原來他還沒當兵。

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