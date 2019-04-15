▲4月是殼斗科喬木開花季節，花序滿樹相當特別。（沈揮勝攝）

火燒栲花序，乍看似花椰菜。（沈揮勝攝）

火燒栲花序，乍看似花椰菜。（沈揮勝攝）

「怎麼每到4月，纜車道下方山谷都開滿著白花椰菜？」日月潭九族文化村經理黃瑞奇，最近常被日纜工作人員詢問上述問題。他搭上纜車，發現大竹湖、水蛙頭與青年活動中心旁邊山坡有許多開著乳色花序的大樹，直覺判斷是殼斗科喬木，乍看還真像花椰菜。

黃瑞奇請教魚池鄉在地耆老，並翻閱圖鑑有了初步結論，主要樹種是火燒栲，另有短尾葉石櫟與長尾栲、大葉苦櫧和青剛櫟等，但若以當地分布比例與數量來看，火燒栲至少占6成以上。

他笑稱，3月11日到4月21日，是「紫戀薰衣草」活動專案期間，優惠特價650元，比平時850元還划算；這個時候來趟九族，享受薰衣草之美，還可以搭日月潭纜車欣賞幾層樓高、超級大棵的白花椰菜，讚嘆大自然的傑作。

台灣原生殼斗科植物有60多種，因部分品種太過相近且分類迭有爭議，目前已整併為44種；日月潭地區生態樣貌豐富，除上述火燒栲、青剛櫟之外，另有小西氏石櫟、捲斗櫟、鋸葉長尾栲、淋漓柯、菱果石櫟等10餘種，每年開花，就會出現「滿山大花椰菜」奇景。

(中時 )