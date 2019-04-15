彰化縣大城鄉旅外企業家陳景輝、蔡鴻儒回饋家鄉，15日各捐贈1輛造價200多萬元的賓士休旅車給大城鄉公所作為「長青服務車」負責接送「老老學堂」的長輩上、下學，出席捐贈活動的學堂長輩都很雀躍說「這輩子是第1次坐賓士」。

大城鄉長蔡鴻喜說，大城位在彰化縣邊陲的西南角，青壯年人口流失嚴重，65歲以上老人比率高達24％，尤其交通不便，長輩想要外出參與活動就傷腦筋，2個多月前他因緣際會與返鄉過節的陳景輝、蔡鴻儒董事長聊到這個話題，沒想到陳、蔡兩人就在短短3天內答覆「交通的問題，我們來解決」，決定兩人各捐贈1輛「長青服務車」。

蔡鴻喜還說，最讓人驚訝的是，陳景輝、蔡鴻儒因考慮到長輩搭車的舒適感，所以決定添購的竟是每輛造價200多萬元的賓士9人座休旅車，而且連車牌號碼也是特別透過標購挑選的「0001」與「0002」。

但買車容易養車難，蔡鴻喜表示，所幸又有二林基督教醫院與彰化縣謝緯社會服務關懷協會在得知消息後，承諾協助車輛的後續維護與提供司機，有各界的協助，「長青服務車」終於可以上路。

(中時 )