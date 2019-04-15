常常走進賣場本只要買幾樣東西，結果離開時多買了很多。國外媒體報導，店家會使用一些手法讓你不自覺掏錢，從餐廳、衣服、汽車到房子都是，並整理出像是尾數定價法、整數定價法、拿掉$符等7招，幫助民眾看清商人手法，當個更聰明的消費者拯救荷包。

據《CBS News》報導，整理出零售業者、餐廳到房地產等商人常用讓你不自覺地掏出更多錢買東西7種商法。

1.尾數定價法

標價199元或299元，這是一種稱做「魅力售價」（charm prices）的定價策略，讓商品看起來比實際上要便宜，因一般人看到的第1個數字會大大影響對商品價格的判斷；美國羅特格斯大學商學院教授辛德勒也發現，女裝店售價以99結尾的衣服銷量遠勝00結尾的衣服，房地產一樣，標價29.9萬的房子常常賣得比30萬的房子更快。

2. 整數定價法

在餐廳菜單上可能看到捨零湊整的整數價格，原本該賣270的商品四捨五入變成300元販賣，通常高級餐廳比較常用這種手段，暗示客人這裡是高檔餐廳，不要在意零頭。

3.拿掉$符

有些餐廳菜單會把錢的單位符號拿掉，來鼓勵消費。專家表示這會讓消費者忘記他們花的是錢，會更漫不經心地消費，康乃爾大學研究已證明這種商法效果超群。

4.買X件只要XXX元

超市、雜貨店和賣場常用這種商法，「X件只賣XXX元」會讓消費者花更多錢，但搞不好買1件的錢不用買到多件也同樣划算，建議結帳前可多向店員確認。

5.限量販售

只要在商品旁加上「每人限購」，消費者就會覺得稀有、便宜，也會產生這是熱賣商品的錯覺，結果是你為了避免錯過優惠，平常每次只買1個的東西，這次多買了好幾個。

6.買一「送」一

商家都知道「送」這個字有神奇魔力，會推出「買一送一」方案，說服你去買通常不會買的東西。滿特定消費金額免運費的手段常常也能收到效果。

7.簡單定價法

簡單的整數定價加上折扣，對消費者特別有吸引力。只要在打折商品旁標出折扣前原價，消費者就會迅速計算自己省了多少錢，例如原價500元現在賣35元的商品，效果會比原價499元現在賣349元的商品效果更好。

(中時電子報)