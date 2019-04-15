韓國女團Apink的主唱鄭恩地剛出道時嬰兒肥相當嚴重，隨著跨界當起演員，她開始漸漸越變越漂亮，多年來她靠著飲食跟運動，成功減掉14公斤，最近她分享了3種在家就能做的瘦身運動，希望大家都能跟她一起變健康。

第一招就是隨時隨地都能做的深蹲。（圖／翻攝自youtube）

恩地為《ELLE KOREA》雜誌拍攝成功瘦14公斤的秘訣，她傳授3招在家有瑜珈墊就能做的招式，第一種是「深蹲」，恩地彷彿健身教練般提點，「把身體重心放在腳跟，這個動作的要點是，往上的時候不要完全站起來，這樣才能刺激大腿與臀部。」每次要做15下，總共做3組。

第二種是棒式運動。（圖／翻攝自youtube）

第二種是棒式運動，雙手十指緊扣在胸前呈現三角形，面朝下僅以上臂與腳尖撐地，恩地說如果屁股翹太高，其實施力點都會跑到肩膀上，因此要把屁股下壓，「維持這個動作然後做10次深呼吸，做完真的會超累。」此姿勢再延伸出腳往前彎、往後抬的動作，也是總共做3組，每組時間維持1分鐘。

第三種動作可以躺在沙發或床上做。（圖／翻攝自youtube）

第三種動作可以躺在沙發或床上做，雙腳伸直抬高到腰部，不要放下碰到床，「我個人是做15下，總共3組。」然後再側身往上抬腳，靠著飲食管理與運動，她多年來身材越來越健美。

Apink主唱鄭恩地成功瘦下14公斤，教大家如何在家就能運動。

(中時電子報)